Dornbirn - In Dornbirn wird fleißig gebaut. Während der Birkenwiessteg Form annimmt, bekommt der Sportplatz Birkenwiese ein Geräteschuppen um 280.000 Euro. Andere Bauprojekte sind aufgrund von Kostenüberschreitungen unter Kritik.

Direkt an der Straße beim Eingang zum Sportplatz nimmt der Neubau Form an, das Fundament steht bereits. Der Zusatzbau soll künftig für die Unterbringung und Lagerung von Instanthaltungsgeräten dienen, erklärt Stadtsprecher Ralf Hämmerle auf VOL.AT-Nachfrage. Das in Holzbauweise errichtete Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 180 Quadratmetern soll rund 280.000 Euro kosten.