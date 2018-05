„An Tricksereien leiden die Tierkinder!“

Der Verein gegen Tiertransporte kontert den Aussagen von Landesrat Christian Gantner und führt Beweise für Langstreckentiertransporte an.

Landesrat Christian Gantner hat in der am Freitag ausgesandten Beantwortung einer Landtagsanfrage „das Ergebnis der Prüfung der von den Medien behaupteten widerrechtlichen Kälber- und Zuchtrinder-Transporte von Vorarlberg ins Ausland dargelegt“. So habe das zuständige Gesundheitsministerium laut Aussendung Gantners klargestellt, dass es derzeit den behaupteten Langstrecken-Transport (über acht Stunden) von Kälbern von Vorarlberg über Bozen in Drittstaaten bzw. andere EU-Länder nicht gebe.