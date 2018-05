Ära von Michael Baur endet in Bregenz schon nach einem Jahr

Nächster Paukenschlag im Lager von SW Bregenz. Mit Saisonende trennen sich die Wege von Vorarlbergligaklub und Michael Baur. Ein Nachfolger wurde schon gefunden.

Baur: “Wir wollen noch Meister werden”

Baur nahm das neue Angebot seitens des Klubs nicht mehr an und will sich völlig neu orientieren. „Ich weiß, dass meine Station in Bregenz Mitte Juni zu Ende gehen wird, aber die sechs Endspiele wollen wir noch erfolgreich gestalten. Wir wollen den Meistertitel noch schaffen. Es hat mir in Bregenz großen Spaß gemacht zu arbeiten und meinen zukünftigen Nachfolger Luggi schätze ich sehr. In Bregenz gibt es viel Potenzial, auch von jungen Kickern. Aber es müssen die Spieler und Funktionäre an einem Strang ziehen. Ich bin für jede neue Aufgabe offen, Gespräche mit neuen Arbeitgebern gab es bisher noch keine“, so Michael Baur im VN-Telefonat.