Zwölf Jahre Haft für jahrelangen Missbrauch

Stieftochter war acht Jahre alt, als Angeklagter erstmals mit ihr schlief. Er hatte laut Urteil sechs Jahre lang Sex mit dem unmündigen Mädchen.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger, Unzucht mit Unmündigen und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses wurde der unbescholtene Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Als Teilschmerzengeld hat der arbeitslose Bregenzer der Geschädigten 20.000 Euro zu bezahlen. Das Urteil des Schöffensenats ist nicht rechtskräftig, denn der Angeklagte und Staatsanwalt Johannes Hartmann nahmen drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Angaben glaubwürdig

Die Richter hielten die Angaben der Stieftochter des Angeklagten für glaubwürdig. Demnach war sie erst acht Jahre alt, als ihr Stiefvater im Jahr 1987 erstmals mit ihr geschlafen hat. Bis sie 14 Jahre alt wurde, hat der Erwachsene nach den gerichtlichen Feststellungen zumindest ein Mal in der Woche mit dem Mädchen Sex gehabt. Und er hat neben dem Geschlechtsverkehr auch beischlafähnliche sexuelle Handlungen an ihr vollzogen. Die Belastungszeugin gab an, bei seinen letzten Übergriffen sei sie 16 oder 17 Jahre alt gewesen. Sie sei nachts missbraucht worden, als ihre Mutter Schichtarbeit geleis­tet habe.