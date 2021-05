Zwischenwasser nimmt die Entwicklung von Fux ins Visier

REP befindet sich mitten in Ausarbeitung, Parkraumbewirtschaftungskonzept soll bis Herbst stehen

Zwischenwasser. Das derzeit für ganz Zwischenwasser bestehende Räumliche Entwicklungskonzept, kurz REK entstand in den Jahren 2012 und 2013 und wurde 2014 beschlossen, oder ist in sich schon mehr als nur angestaubt, wie es Bürgermeister Jürgen Bachmann im Rahmen einer Bürgerversammlung im Frödischsaal ausdrückte. Nun erging der Auftrag des Landes an alle 96 Gemeinden bis Ende 2022 einen neuen verbindlichen Räumlichen Entwicklungsplan, kurz REP zu erstellen, der die derzeit meist vorliegenden REKs ersetzen soll. In Zwischenwasser war so eine Überarbeitung bereits im Jahr 2019 geplant, wurde aber aus diversen Gründen aber immer wieder verschoben.