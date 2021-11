Zwischenwasser erneut im e5-Spitzenfeld

Bei der e5 Rezertifizierung konnte die Gemeinde Zwischenwasser ihren Spitzenplatz im Ländle erneut bestätigen.

„Auf dem Weg zur Energieautonomie ist Dynamik und Kreativität gefragt. Mit unserem e5-Team will die Gemeinde Zwischenwasser Klimaschutz auf vielfältige Weise umsetzen und ihre Bürger zum Mitmachen motivieren“, freut sich auch Bürgermeister Jürgen Bachmann über die erneute Auszeichnung. So unterstützte die Gemeinde auch verschiedenste Klimaschutzprojekte mit Schulen, Unternehmen oder Bürgern, wobei die Volksschule Dafins am Klimameilen Wettbewerb teilgenommen hat und unter 250 teilnehmenden Schulen zum bundesweiten Klimameilensieger wurde. Weiters wird im Kindergarten Muntlix das Projekt Sonnenkindergarten umgesetzt und die Pädagoginnen integrieren dabei auf kindgerechte und spielerische Art und Weise die Themen Klima und Energie in den Kindergartenalltag.