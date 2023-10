Zwischen Saltos und höchster Akrobatik

Die Landesmeisterschaften im Team-Turnen fanden am Samstag in Lustenau statt.

Lustenau 20 Mannschaften aus fünf Vorarlberger Vereinen nahmen am Samstag bei den Landesmeisterschaften im Team-Turnen teil. Vorfreude, gesunde Nervosität und beste Stimmung herrschte bei den vielen jungen Turnerinnen, die auf ihre Präsentation beim Wettbewerb in der Turnhalle des Bundesgymnasiums Lustenau warteten. Sie traten bei den Team-Landesmeisterschaften im Dreikampf gegeneinander an. Dafür benutzten sie das Minitrampolin, führten höchste Akrobatik an der Tumblingbahn und zeigten mit ihren Bodenküren tänzerische Choreografien.

Meisterschaften sind eröffnet

„Ich wünsche euch allen viel Erfolg und vor allem unfallfreie Wettkämpfe“, sagte Organisatorin Franziska Reis von der Turnerschaft Lustenau. Die Zuschauertribüne war voll, die Turnerinnen wurden von den Besuchern angefeuert. Das Team-Turnen konnte beginnen. Während des gesamten Wettbewerbs bewiesen die Turnerinnen starke Nerven, zeigten ihr turnerisches Können im Team und hinterließen mit ihren spektakulären Sprüngen bleibende Eindrücke bei den Zuschauern auf der Tribüne.

Mix aus Konzentration und Körperspannung

„Ich turne am liebsten auf der Tumblingbahn. Dort mach ich Überschlag-Bücksaltos, Überschläge mit halber Schraube oder Elemente wie Rondat, Flick Flacks und Strecksaltos. Das Wichtigste dabei ist in voller Konzentration zu sein und den Körper anzuspannen“, erklärte Paulina Klocker (12) aus Dornbirn. Wenn man es oft übt, ist es gar nicht schwer, versicherte sie. Auch ihre Turnkollegin Emma-Lea Gort (11) findet das Gefühl, in der Luft zu sein cool. „Ich bin am liebsten am Trampolin. Es fühlt sich toll an, wenn ich mit einem Salto in der Luft bin“, sagte sie. Als Team sind sie heute super vorbereitet, denn sie haben viel geübt, wie sie erzählten.

Langer Wettkampftag