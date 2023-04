Zwischen Kontrolle und Empathie

Gerald Knaus über Strategien im Umgang mit Migration und Menschenrechte.

Judith Kohlenberger und Othmar Karas plädierten im VN-Interview für einen sachlicheren Ansatz in der Migrationsdebatte. Der Tenor: Die “Ablehnung des Ausländers” dürfe nicht im Mittelpunkt stehen, vor allem im Hinblick auf fehlende Arbeitskräfte in Österreich. Auch Migrationsexperte Gerald Knaus zeigte am Montag in Vorarlberg Live auf, dass Rhetorik alleine keine Probleme löst. „Auf dem Wasser kann man keine Mauern bauen“, meinte er und erinnerte an Todesopfer und Menschenrechtsverletzungen an Grenzen.