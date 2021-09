Zwischen Konfuzius und Körperkult

„Grenzgänger“: Bandi Köck & Thomas Rauch in gnadenlosem kabarettistischen Duell

FELDKIRCH Treffender als „Grenzgänger“ hätte der Titel des neuen Kabarettprogramms von Bandi Romeo Köck und Thomas Anton Rauch nicht bezeichnet werden können. Fast vier Jahre nach ihrem Debut im Theater am Saumarkt meldete sich das ungleiche Duett just dort zurück, um mit Lachsalven und Seitenhieben ihr neues Programm einzuläuten.

Männlich im Mittelmeer

Im Kabarett stranden der Ostschweizer Hans-Ueli sowie der Süddeutsche Heinz-Rüdiger nach einem verheerenden Flugzeugunfall an einer einsamen Insel unter Palmen. Während der Schweizer Bergbauer seine Männlichkeit durch rasanten Haarwuchs, ein angeborenes Talent zur Jagd und zum Hornschlittenfahren sowie seine Auszeichnung zum Schwingerkönig schon unter Beweis gestellt sieht, will der deutsche Handelsvertreter ständig an seinem Körperkult feilen. Selbstdisziplin und „Kein Bier vor vier“ duelliert mit Schweizer Bauernschläue, Philosophie aus Fernost und konfuzianischer Gelassenheit.

Philosophische Lachsalven

„Wenn du in beiden Händen etwas Schweres trägst, juckt dich die Nase“, zitiert Hans-Ueli den Konfuzius. Oder wenn dich das Schicksal ereilt, kannst du nicht an Altem festhalten. Während der Deutsche Heinz-Rüdiger unentwegt die Eieruhr stellt, vertraut der Schweizer auf die Beobachtung der Natur. Als es darauf ankommt, betritt er als erstes die Insel, wo schon bald ein heftiger Streit zwischen beiden entflammt, der auch das Bier einschließt. Der Schweizer bedient sich dabei der listreichen asiatischen Technik des „Teak one do“ („nimm dir dort eins“), während der Deutsche Aerobic klar dem „Lungenyoga“ vorzieht.

Viele aktuelle Bezüge

Der Deutsche sieht sich durch sein Talent als Hausmann auch den Herausforderungen der Wildnis gewachsen. Der Song „Der Haushaltsprinz is back“ wurde genial von Lydia Gassner getextet. Der Schweizer vertraut dagegen aufs Alphorn, um eins mit der Natur zu werden. Streng verteidigt der Schweizer sein Territorium. Derweil macht der Deutsche um seine Gesundheit und um seinem Körper allerlei Brimborium. Aktuelle Bezüge kommen im Kabarett der „Grenzgänger“ natürlich auch nicht zu kurz. So huschen Strache und Gudenus vorbei und machen allerlei verächtliche Kommentare über das „Flüchtlingszelt“. Nach der Welle ist vor der Welle. Der „Wintergarten“ wird als nicht klimafit wieder beerdigt.

Zu den zahlreichen Gästen der Kabarett-Premiere im Theater am Saumarkt zählten unter anderen Altbürgermeister Wilfried Bechtold, Marlene Thalhammer, Marlene Kilger, Ilse Dünser, Stefan Vögel, Arno Brändle und Werner Ess.