Zwischen Klassik und Rock

Herbstkonzert der Harmoniemusik Tisis-Tosters begeisterte im Motforthaus.

FELDKIRCH Das Jahr neigte sich dem Ende zu und auch die Musikanten der Harmoniemusik Tisis-Tosters steuerten auf ein finales Konzert hin. Beim Herbstkonzert im Montforthaus Feldkirch vergangenes Wochenende wurde ein letztes Mal 2018 talentiert bewiesen, mit welchen Glanzstücken sich die Teenyband und die HM TiTo eingeprobt haben. Neben Michael Browns „Guardians of the Galaxy“, Andrew Loyd Webbers „I don’t know to love him“, wurden Werke von Thomas Doss (A Little Suite of Horror) vom Musiknachwuchs unter der Leitung von Kapellmeister Martin Pfeffer zum Besten gegeben. Unterhaltsam moderiert wurde der Abend von der Musikerin Corina Matt. „Die jungen Musikanten unseres Musikvereins haben wie man es als Jugendlicher ausdrücken würde ‚einiges drauf‘, das wissen wir, aber sie stellen Ihr Talent zum Musizieren auch immer wieder unter Beweis“, so Matt.