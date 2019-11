Zwischen Hip Hop und Jazz

Bludenz. Poetisch, politisch und rhythmisch: Hip Hop-Fans dürfen sich auf Freitag, 15. November, freuen, denn Yasmo & die Klangkantine gastieren live in der Remise Bludenz.

Freche Lyrics treffen auf entspannte, zielstrebige Beats und minimalistisch-eingängige Melodien. Wortstarke Unterstützung gibt es zudem durch Newcomerin Kerosin 95, die auch Mitglied in der Supergroup „My Ugly Clementine“ ist.

Nach dem Erfolg ihres Debüts sind Yasmo & die Klangkantine mit ihrem zweiten Longplayer „Prekariat & Karat“ zurück. Ein Albumtitel exemplarisch für das Spannungsfeld, in welchem sich der Mensch in Zeiten des Kapitalismus bewegt. Yasmo & die Klangkantine bekennen sich dazu, dass kein Weg ohne Widersprüche auskommt. So ist ein Album entstanden, das Gegensätzlichkeiten umarmt und klarmacht, dass Empowerment und Unsicherheit häufig nah beieinanderliegen. Die Texte von Yasmo sind verletzlich, aber auch selbstbewusst, politisch sowie aktuell, sie stellen sich dem Kulturpessimismus entgegen und zeigen Perspektiven. Das Publikum darf sich auf eine einmalige Mischung aus Rock, Soul, Jazz und Groove freuen.