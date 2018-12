Zwischen harmlos und gefährlich

Dornbirn - Primar Wolfgang Elsäßer, Leiter der HNO-Abteilung im LKH Feldkirch, in der Reihe MedKonkret zu Beschwerden im Hals-, Nasen-Ohrenbereich.

Primar Wolfgang Elsäßer hätte vermutlich noch eine Stunde reden können, hätte er das ganze Leistungsspektrum aufzählen müssen, das in die Kompetenz der HNO-Ärzte fällt. Doch Vortragszeiten sind endenwollend, deshalb beschränkte sich der Leiter der HNO-Abteilung im Landeskrankenhaus Feldkirch bei seinen Ausführungen auf das Wichtigste, und das war schon viel. Blieb am Ende die Frage, was seine Zunft eigentlich nicht behandelt. Darauf angesprochen hob Elsäßer die Zusammenarbeit von medizinischen Disziplinen hervor, die auch in seinem Fach des öfteren erforderlich ist. Ohne die gehe es heutzutage kaum noch, es sei denn, es handelt sich um vermeintlich banales Ungemach, das bei Hals, Nase und Ohren aber schnell ins Gegenteil umschlagen können. „Atemnot ist immer ein Notfall“, nannte Elsäßer ein Beispiel.