Zwischen erforschen und schützen

Die Nenzinger Pfarrkirche zeigt die ältesten Belege für eine Kirche in Vorarlberg

In den Jahren 1982 bis 1984 war das eine Sensation: Im Zuge der Kirchenrenovierung der Nenzinger Pfarrkirche mit dem heiligen Mauritius und der heiligen Agathe als Schutzpatronen, untersuchte der Archäologe Wilhelm Sydow den Chorbereich und entdeckte Mauerreste, die bis ins fünfte Jahrhundert zurückreichten. Schon vor über 1.400 Jahren stand also auf dem Boden des jetzigen Gotteshauses die erste Kirche. Dies waren die ältesten Belege für eine Kirche in Vorarlberg überhaupt. Eine Sensation, die damals für viel Interessen in Historikerkreisen sorgte.

Zudem wurden damals mehrere Altare und Gräber entdeckt. In einem davon fand man einen Ring, der auf Ende des sechsten bis Mitte des siebten Jahrhunderts hinweist. „Manches deutet darauf hin, dass es sich um die Grabstätte einer der Stifterfamilien handelt. Der frühmittelalterliche Goldohrring mit 60 Kügelchen weist auf einen adeligen Stand hin“, heißt es dazu in der Nenzinger Gemeindechronik.

Beim großen Brand in Nenzing im Jahr 1633 wurde auch die Kirche stark in Mitleidenschaft gezogen. Sämtliche Schriftstücke und Urkunden, die in der Sakristei aufbewahrt wurden, waren verbrannt. Ihre jetzige Form erhielt die Nenzinger Pfarrkirche in den Jahren 1852/53, 1907 wurde der barocke Altar durch den heutigen Hochaltar im neugotischen Stil ersetzt. Einige barocke Bilder und Statuen dieses Altars fanden übrigens an anderen Stellen in der Kirche einen neuen Platz.