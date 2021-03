Zwischen EC Salzburg und Dornbirn beginnt alles von neu

In der Viertelfinalserie steht es nach vier Duellen 2:2, ein Team erkämpft sich den Matchpuck.

Zurück an den Start. Nach der 4:6-Heimniederlage des Dornbirner EC in der Messeeishalle gegen den EC RB Salzburg steht es in der Play-off Viertelfinalserie 2:2. Alles beginnt also von Neuem, aus dem Best of Seven Duell wird ein Best of three. Dabei machte Dornbirn am Freitag abend im Heimspiel ein 0:3-Rückstand wett, aber die Aufholjagd der Schützlinge von Trainer Kai Suikkanen blieb unbelohnt. Zu viele gute Einschussmöglichkeiten haben die Bulldogs während des gesamten Spiel nicht verwertet. In Salzburg im Spiel Nummer fünf wollen es die Dornbirner besser machen und auch weniger kleine Bankstrafen kassieren.