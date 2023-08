Zwischen Bildung und Abenteuer

Simon Pastor möchte seine Erfahrungen in Afrika nicht missen und lädt am 17. September zu einem Vortrag, um über seine Zeit und das Projekt in Lesotho zu berichten.

Der Dornbirner Simon Pastor erzählt von seinem freiwilligen Einsatz in Lesotho.

Dornbirn. Am Sonntag 17. September lädt Simon Pastor in den LZH-Saal in Haselstauden, um über seine besondere Zivildienstzeit in der St. Lukes Salesian Mission in Maputsoe, Lesotho zu berichten. Mit im Gepäck hat der 20-jährige Dornbirner zahlreiche Erlebnisse und Erfahrungen, die er mit seinem Publikum teilen möchte. Aktuell befindet er sich noch in Südafrika, um noch etwas vom Land zu sehen, „aber auch für mich selbst, um das Auslandsjahr abzuschließen und mich wieder auf die westliche Kultur vorzubereiten“, wie er betont.

Traum vom Zivildienst im Ausland

Vor über einem Jahr hat der junge Mann beschlossen, seinen Zivildienst im Ausland zu leisten. „Ich wollte schon immer ins Ausland und eine andere Kultur richtig kennenlernen. Dann habe ich gehört, dass man den Zivildienst im Ausland machen kann, worauf ich recherchiert habe was mir gefallen könnte. Auf seiner Suche nach einer passenden Organisation stieß er auf den gemeinnützigen Verein “Volontariat bewegt”, der eine Initiative von „Jugend eine Welt” und den „Salesianer Don Boscos” ist. Diese Organisation setzt sich für Bildung als Mittel zur Armutsüberwindung ein und vermittelt Volontärinnen und Volontäre in Kinder- und Jugendsozialprojekte weltweit. Am 1. September 2023 trat Simon dann sein Abenteuer in der St. Lukes Salesian Mission in der Stadt Maputsoe in Lesotho, einem kleinen Land in Südafrika, an.

Die St. Lukes Salesian Mission wurde 1990 von den Salesianern gegründet, später kamen auch die Salesian Sisters hinzu, die maßgeblich zur Erweiterung der Mission beitrugen. Die Mission beherbergt eine Vielzahl von Einrichtungen, darunter die Pfarrkirche St. Luke, zwei Klöster der Salesians und Salesian Sisters, vier Schulen, ein öffentliches Jugendzentrum (Oratorium) sowie Sportplätze. Ziel dieser Einrichtungen ist es, Bildung für alle zugänglich zu machen und jungen Menschen eine umfassende Entwicklungsmöglichkeit zu bieten.

Wertvolle Erfahrungen

„Wir möchten den Jugendlichen hier nicht nur schulische Bildung vermitteln, sondern auch einen Ort schaffen, an dem sie sich entfalten und wachsen können”, erklärt Pastor. „Das Oratorium, das von Don Bosco ins Leben gerufen wurde, soll zugleich Zuhause, Schule, Kirche und Spielplatz sein.”

In Lesotho haben Simon Pastor und sein Mitvolontär Felix Pichler aus Graz vor allem vormittags in den Schulen die Lehrkräfte im Englisch-, Mathematik- und Computerunterricht unterstützt. „Durch unsere Perspektive konnten wir die Schülerinnen und Schüler auf eine neue Art motivieren und auch kulturelle Vergleiche anstellen, wenn der Lehrplan es zuließ”, berichtet er. Nachmittags widmeten sie sich der Betreuung der Kinder und Jugendlichen im Oratorium. Das Oratorium ist ein Anziehungspunkt für bis zu 500 Kinder täglich, manchmal sogar mehr bei besonderen Veranstaltungen. „Die Freude der Kinder und ihre strahlenden Gesichter sind unbezahlbar und ich bin stolz, einen Beitrag zu ihrer Entwicklung geleistet zu haben”, erzählt Simon.

Nicht nur in der Arbeit, sondern auch außerhalb der Mission hat der Dornbirner wertvolle Erfahrungen gemacht: „Die Gemeinschaft der Jugendlichen hier ist unglaublich herzlich. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, uns gegenseitig kennengelernt und uns auf Abenteuer außerhalb der Mission begeben.“ Wer am Abenteuer von Simon Pastor teilhaben möchte, ist am 17. September, ab 19.00 Uhr im LZH-Saal im Dornbirner Feldgraben 24 herzlich eingeladen. (cth)

Zur Person:

Simon Pastor

Geb.: 12. April 2003

Wohnort: Dornbirn

Hobbys: Ich bin ziemlich vielseitig und erfreue mich an so ziemlich allem, wenn man es mit offenen Personen teilen kann.