Zweitklässler präsentieren ihr erstes Druckwerk

Eine Klasse der VS Oberdorf setzt sich mit dem Schreiben und Drucken auseinander.

Dornbirn. Mit einem literarischen Highlight ist für die Schüler und Schülerinnen der 2A Klasse der Volksschule Oberdorf das Schuljahr zu Ende gegangen: In der Stadtbibliothek haben sie ihr Erstlingswerk „Gestern. Heute. Morgen“ präsentiert. Das ist auch der Name des Double-Check-Projektes, das die Kinder zweieinhalb Jahre lang beim Entdecken und Finden von Wörtern und Geschichten begleiten wird. Dieses Jahr lag der Fokus auf dem „Heute“.

In drei Schreibwerkstätten haben sich die Volksschüler in wechselnden Umgebungen – Zanzenberg, Stadtbibliothek, Schule – mit dem Verfassen verschiedener Textsorten beschäftigt. Der Schwerpunkt lag auf dem freien, kreativen Schreiben – begleitet wurden die Kinder von der Lustenauer Autorin Nadine Bösch. In einem nächsten Schritt führte sie Christa Bohle in zwei Druckwerkstätten in die Kunst des Druckens ein. An verschiedenen Stationen durften die Kinder unterschiedlichste Techniken ausprobieren – vom Fingerdruck über Monotypie, Kartondruck und Moosgummi-Druck bis zur Frottage.