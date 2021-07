Zweitgrößter Wälder Verein zog Bilanz

Jahreshauptversammlung des Heimatpflegevereins Bregenzerwald im Zeichen des 40-Jahr-Jubiläums.

Schwarzenberg. Bei der Jahreshauptversammlung des Heimatpflegevereins Bregenzerwald in Schwarzenberg ließ Obmann Richard Bilgeri das durchwachsene und durch Corona erschwerte Vereinsjahr Revue passieren. Sein Dank galt an diesem Abend ganz besonders Elisabeth Ellensohn, welche die Geschäftsstelle vier Jahre geleitet hat und sich nun beruflich neu orientiert. Ihre Nachfolge übernimmt MMag. Katja Willi. Ebenso bedankte sich Richard Bilgeri bei den Mitgliedern für deren oft jahrelange Unterstützung. Immerhin zählt der Heimatpflegeverein rund 1.250 Mitglieder und ist somit der zweitgrößte Verein des Bregenzerwaldes. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung von der Wälder Saitenmusik.

Corona bedingt fiel der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr eher kurz aus. Viele Veranstaltungen mussten verschoben bzw. ganz abgesagt werden. Umso mehr freute sich der Obmann, dass im heurigen Jubiläumsjahr einige Veranstaltungen umgesetzt werden können. So finden im September der bereits traditionelle Trachtentag sowie die alljährliche 4-Tages-Fahrt statt. Zudem ist ein Bregenzerwald-weites Preisjassen ab September geplant. Die Preisverteilung dazu findet im Rahmen des Jubliäums-Wälderabends am 25. Oktober 2021 in Schwarzenberg statt. Der Obmann ist guter Dinge, dass dieses Jahr auch wieder die Advent- und Weihnachtskonzerte stattfinden werden. Zum Abschluss präsentierten Birgit Rietzler und Norbert Mayer ihr Gemeinschaftsprojekt „Hoamat“, das beim Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. ME