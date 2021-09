Zweites Leben für Elektrogeräte

Der Re-Use-Truck ist im Herbst in Vorarlberg wieder -auf Tour.

Die Wiederverwendung gebrauchter Geräte wird von den Verantwortlichen als Schritt weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft präsentiert. „Einerseits machen wir aktiven Umweltschutz und schonen Ressourcen, andererseits schaffen wir soziale Nachhaltigkeit“, nennt Oberscheider-Preiner einen weiteren wichtigen Aspekt des Projekts. „Wir geben Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt benachteiligt sind, eine Möglichkeit sich zu profilieren.“ Darüber hinaus werde durch das Projekt Wertschöpfung in der Region generiert. „Denn wir bringen die Elektrogeräte wieder hier in Vorarlberg in den Kreislauf.“