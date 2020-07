Zweites Ländle Derby der Saison

Am kommenden Samstag kommt es in Dornbirn zum zweiten Ländle Derby für die Indians.

Dornbirn. Zu Gast in Dornbirn sind die Hard Bulls, die am vergangenen Wochenende gegen die Feldkirch Cardinals einen Sieg in zwei Spielen für sich verbuchen konnten. Während in Vorarlberg Baseball gespielt werden konnte, fielen die Spiele der Indians auswärts in Attnang gegen die Athletics buchstäblich ins Wasser. Der starke Regen ließ keine Spiele zu.