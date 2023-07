Zweites Konzert in der Music Lounge Feldkirch

Edith und Wolfgang Ludescher vom Musikhaus Drumo haben die Music Lounge als neue Plattform für Musiker ins Leben gerufen.

Am vergangenen Dienstag, 18. Juli 2023, ging das zweite Musik Lounge Konzert über die Bühne. Es war wieder ein voller Erfolg. Diesmal waren Lisi Cirignotta-Riedmann und Stephan Ender eingeladen. Sie kommen beide aus Rankweil und machen schon viele Jahre in unterschiedlichen Formationen gemeinsam Musik. Seit rund 30 Jahren sind beide beim Chor Shalom und seit 13 Jahren spielen sie mit Thomas Summer in der Band LST unplugged oder zu zweit als L und S. Die musikalische Spannbreite der Musiker/innen reicht von U2 bis Revolverheld, von Pink bis zu Amy MacDonald und von Josh bis zu Coldplay u.v.a.. Das Repertoire besteht mittlerweile aus über 150 Coversongs, die sie speziell für sich arrangieren. Zu Hören sind sie unter anderem beim Rankler Kellerfest, beim Rundklang in Feldkirch, beim Hörbar in Dornbirn, bei Firmenfeiern oder Vernissagen, bei Geburtstagsfesten und auf kleineren Hochzeiten.