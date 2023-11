Zweites Heimspiel für die Pioneers Vorarlberg in 24 Stunden

PIV Heimspiel an einem Samstag

Am Samstag stehen die grünen Drachen aus Laibach als Gäste auf dem Spielplan. Das letzte Aufeinandertreffen endete für die Pioneers mit einem überwältigenden 1:7-Sieg, der gleichzeitig den höchsten Triumph in der Vereinsgeschichte markierte. Dennoch ist Vorsicht geboten, da sich beide Teams aktuell in einer ähnlichen tabellarischen Situation befinden. Das Spiel verspricht Spannung pur, da die Pioneers versuchen werden, ihre Erfolgsserie gegen Laibach fortzusetzen und die Drachen ihrerseits auf Revanche aus sein dürften.