Zweiter Weltcup-Sieg für Schnetzer und Feurstein

RV Dornbirn Radballer holen sich auch beim zweiten gemeinsamen Antreten den Sieg.

Dornbirn. Nach dem Weltcup-Auftakt in Dornbirn im April zog es Dornbirns Radballer für den zweiten Teil am vergangenen Wochenende nach Beringen/Belgien. Da in diesem Jahr eine reduzierte Weltcup-Serie mit lediglich drei Turnieren plus Finale gespielt wird, versammelten sich bei diesem Turnier wieder die aktuell besten Radball-Mannschaften. Für die Topnationen Deutschland, Schweiz, Tschechien, Frankreich, Belgien und Österreich waren die jeweiligen WM-Starter, welche ihr Land in zwei Wochen bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart vertreten werden, am Start.