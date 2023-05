Zweiter Wäldercup-Titel für Andelsbuch oder Bizau

Vor zehn bzw. neun Jahren haben die beiden diesjährigen Finalisten vom Raiffeisen Wäldercup Hausherr FC Andelsbuch und FC Bizau schon einmal den so begehrten Wanderpokal in die Höhe stemmen dürfen.

Heute um 18.30 im Stadion Bezegg in Andelsbuch wird das Endspiel der zwei stärksten Mannschaften in dieser Region Bregenzerwald bei dieser Auflage angepfiffen. Im Frühjahr gehört Andelsbuch in der Meisterschaft mit sechs Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage zu den stärksten Mannschaften in der Vorarlbergliga. „Unsere Stärke in der Defensive und das Kollektiv hat Qualität sollte den Ausschlag geben“, sagt Andelsbuch Sportchef Jürgen Schneider vor dem Showdown gegen Bizau. Interimscoach und Sportchef Patrick Feurstein der Hinterwälder von Bizau hofft auf das Momentum und das nötige Quäntchen Glück während des Finale. „Wir sind Außenseiter aber hoffen auf die Überraschung“, so Feurstein. In den letzten drei direkten Duellen gab es drei Siege für Andelsbuch. Andelsbuch hat sich als derzeit Sechster in der Tabelle schon fix für die VN.at Eliteligasaison 2023/2024 qualifiziert. Ljupko Vrljic fehlt Bizau, daführ kehren Comebacker Gian Luca Fink und Senih Coskun ins Aufgebot zurück. Der Sieger vom Wäldercup erhält 2500 Euro, der Verlierer vom Endspiel bekommt die Hälfte 1250 Euro.V