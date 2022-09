Zweiter Triplepack in sieben Tagen von Mauro Hämmerle

Akademie Unter-16-Spieler schoss zum zweiten Mal in Folge drei Tore.

Der Lauteracher Mauro Hämmerle befindet sich schon in Frühform. Der erst 15-jährige Stürmer und ÖFB-U-16-Nationalspieler war wie schon vor einer Woche gegen Rapid Wien nun auch in der Südstadt der große Held. Mit seinem zweiten Triplepack in nur sieben Tagen ebnete Hämmerle der Unter-16-Mannschaft mit Trainer Ahmet Cil den knappen 4:3-Auswärtserfolg bei Admira Wacker. Mit sechs Treffern führt Mauro Hämmerle auch die Wertung in der Torschützenliste überlegen an. Tor Nummer vier steuerte der Harder Yannik Gruber bei. Die Unter-16-Jährigen sind nun hinter Spitzenreiter Salzburg schon Zweiter in der Tabelle.