Zweiter Test für die Pioneers Vorarlberg

Am 2. Spieltag der Pre-Season (Dienstag, 22. August, 19:30 Uhr) treffen die BEMER Pioneers Vorarlberg auf die GCK Lions aus der 2. Schweizer Liga. Die Pioneers sind hochmotiviert, nach ihrer knappen 1:2 Niederlage im vergangenen Jahr gegen die Lions, eine Revanche zu nehmen. Saisonstart nach Maß Nach einem erfolgreichen ersten Pre-Season Spiel gegen Ravensburg, bei dem die Pioneers einen überzeugenden 3:1 Sieg einfahren konnten, wollen sie nun einen weiteren Schritt nach vorne machen. Trainer Dylan Stanley ist mit der Leistung seiner Mannschaft bisher hoch zufrieden und erwartet, dass sie morgen an diese Leistung anknüpfen können.

Hochklassiger Swiss League Kontrahent

Die GCK Lions werden jedoch kein leichter Gegner sein. PIV-Goalie David Madlener erwartet eine junge, dynamische und talentierte Zürcher Mannschaft: "Diese Partie wird mit Sicherheit nicht so körperlich betont sein wie das Ravensburg Spiel. Das Tempo wird hoch werden, die Lions haben sehr gute Skater im Team die sich alle für einen Platz in der 1. Mannschaft beim ZSC empfehlen wollen."



Die Pioneers sind jedoch gut vorbereitet und werden alles geben, die Lions mit einer soliden Defensive zu besiegen. Luca Erne und Aron Summer sind von ihrem Trainingslehrgang mit der Nationalmannschaft zurück im Ländle und stehen Headcoach Stanley zur Verfügung. Auch Alex Pallestrang ist rechtzeitig wieder genesen.



Die Fans können sich auf ein spannendes und intensives Spiel freuen, bei dem beide Mannschaften alles geben werden, um als Sieger vom Eis zu gehen. Die Pioneers werden alles daran setzen, ihre Niederlage aus dem letzten Jahr vergessen zu machen und mit einem Sieg in die neue Saison zu starten.





Tickethinweis: Der Ticketschalter ist ab 18:30 Uhr geöffnet. Alle Dauerkarten Inhaber, die eine PVC-Karte dazu gebucht haben, können diese beim Schalter rechts neben der Haupteingangstür abholen.