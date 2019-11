Zweiter Platz für die Judo-Auswahl im Heimturnier

Bereits das achte Mal ging der internationale Judo-Steinbockcup in Hohenems über die Bühne. Mit Teams aus Großbritannien, Frankreich und Vorarlberg wurde Judo auf höchstem Niveau geboten.

Der jährliche Pflichttermin für alle Judobegeisterten in Vorarlberg konnte wieder als Erfolg gefeiert werden. Drei Mannschaften mit insgesamt 16 KämpferInnen zeigten ihr Können auf der Matte und machten das Turnier zu einem spannenden und einzigartigen Event. Der Sieg ging dieses Jahr an den JC Hardy Spicer aus Großbritannien, zweit wurde das ULZ Vorarlberg und dritt der SC Montpellier aus Frankreich. Der JC Hardy Spicer konnte sich in allen vier Begegnungen durchsetzen und holte mit insgesamt 13 Punkten den Titel. Mit zwei Siegen gegen den SC Montpellier, insgesamt 10 Punkten und einem knappen und spannenden Duell gegen das Team aus England ging schlussendlich die Silbermedaille an das ULZ Vorarlberg.