Zweiter Kickoff im „Höllenried“

Die Footballer der Blue Devils Hohenems empfangen am Samstag die Amstetten Thunder.

Hohenems . Nach dem erfolgreichen Auftakt in die neue Saison der Division 1 in der Österreichischen Footballliga geht es für die Blue Devils Hohenems am Samstag, 24. April im Heimspiel gegen die Amstetten Thunders aus Niederösterreich weiter.

Dabei startete das junge Emser Team rund um Trainer Tyler Harlow gleich fulminant in die neue Saison und konnte vor zwei Wochen im ersten Heimspiel einen klaren 40:7 Erfolg gegen die Swarco Raiders aus Innsbruck feiern. In gleicher Tonart soll es nun auch im zweiten Heimspiel weitergehen, wobei mit den Amstetten Thunders ein schwerer Brocken ins Herrenriedstadion kommt. Der Traditionsverein aus dem Mostviertel spielte in der vergangenen Spielzeit noch in der höchsten Spielklasse (AFL) und zählt auch in dieser Saison zu den Favoriten im Kampf um einen Play-off Platz.