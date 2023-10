Zweiter Heimsieg für Lauterachs Handballer

Ein weiteres Mal schafften es die Lauteracher dem Gegner ab der 1. Minute keine Chance zur Führung zu geben. Bereits in Minute 3 stand es, dank Elias Daum und Ricardo Mager, 3:0 – und genau so ging es weiter. Die erste Halbzeit gestaltete sich mitreißend und voller Emotion. Durch eine kontrollierte Leistung im Angriff und starke Abwehr konnten die Gastgeber mit einem Zwischenstand von 15:9 in die wohlverdiente Pause gehen.

Hochmotiviert starteten die Jungs in die zweite Hälfte. Auch in dieser konnten die Tiroler der Heimmannschaft nicht gefährlich werden. Schnelle Tore, ein durchwegs konzentriertes Team und eine herausragende Torhüterleistung ermöglichten einen sensationellen Heimsieg mit einem Endstand von 34:24 (+10).

„Wir wollten nach der Niederlage in Wels unbedingt eine Reaktion zeigen und sind super in das Spiel gestartet. Nach einer kurzen Schwächephase in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und konnten die zwei Punkte vor heimischem Publikum sicher einfahren – ein Lob an die Mannschaft. Nun müssen wir uns auf das Cup-Spiel nächste Woche vorbereiten.“, so Kapitän Fabio Ritter.