Zweiter Frühjahrserfolg für den SC Röthis – „Never Change a winning Team“

Der SC Röfix Röthis holte mit einem 3:1 Heimerfolg gegen den SV Lochau den ersten Frühjahrs-Heimdreier im Ratz Stadion. Damit bleibt die Schwarz Truppe weiter im Rennen um einen der begehrten Top 6 Plätze.

Der SCR ging nach dem Auswärtserfolg in Nenzing mit breiter Brust in die Heimpartie gegen Aufsteiger SV Lochau. Nach dem Motto „Never Change a winning Team“, schickt Trainer Philipp Schwarz dieselbe Elf wie beim Auswärtserfolg in Nenzing in die Partie. Doch das Team von Aydin Akdeniz, die Gäste aus Lochau versteckten sich im Ratz Stadion keinesfalls, sondern fightete munter mit und kamen auch zu den ersten Chancen.

9. Spielminute – Röthis Keeper Claudio Wachter zeigt sich als Meister seines Faches und klärt zuerst im 1:1 gegen Kevin Prantl und auch den zweiten Ball lenkt der Torsteher mit einem Reflex über die Latte.

Besser macht es da nur fünf Minuten später der SC Röfix Röthis. Die Spieluhr zeigt die 14. Spielminute. Weites Zuspiel von Abwehr Ass „Stücki“ auf Julian Mair, der lässt noch zwei Gegner stehen, drückt ab – Lochau Keeper Eichhübl kann nur kurz abwehren – „Goaledor“ Sandro Decet steht da wo ein Goalgetter stehen muss und bringt sein Team mit 1:0 in Führung.

Die Gäste vom Bodensee zeigen sich durch den Verlusttreffer keineswegs geschockt, fighten munter weiter. Offener Schlagabtausch im Ratz Stadion. Uns als alle Zuschauer bereist mit der 1:0 Pausenführung für den SCR rechnen, doch noch der Ausgleich. Lochau Routinier Semih Yasar düpiert die SCR Defensive und erzielt den 1:1 Pausenstand.