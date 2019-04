Zweite Niederlage für Blue Devils

Hohenemser Footballer unterlagen bei Tirol Raiders.

Am zweiten Spieltag der Division 1 in der Austrian Football League gastierten die Emser in der Tiroler Landeshauptstadt beim Junior Varsity Team der Raiders Tirol. Trotz vollem Einsatz und gutem Kampf mussten sich die Vorarlberger am Ende aber mit 22:47 geschlagen geben. Bereits in zwei Wochen haben die Blue Devils aber die nächste Möglichleit zu punkten – am 5. Mai treffen die Emser im Stadion Herrenried auf die Salzburg Bulls. MIMA