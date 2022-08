Zweite Chance für Geschirr

Kinder vom W*ORT haben einen Flohmarkt mit Geschirr des Seniorenhauses Schützengarten veranstaltet.

Die Kinder und deren Eltern haben auch an die Bewirtung der Flohmarkt-Gäste gedacht. So wurde in der eigens ausgesuchten Tasse Kaffee genossen und im Anschluss mit nach Hause genommen. Mit selbstgemachten Waffeln, Kuchen und Keksen konnten sich die Besucher am Vormittag stärken. Der Flohmarkt hat vielen Besuchern verdeutlicht, dass nicht alles, das nicht mehr verwendet wird, weggeworfen werden muss. Auch das Geschirr hat eine zweite Chance verdient. Die Kinder und Jugendlichen, die fleißig am Flohmarkt mitgearbeitet haben, freuten sich über jeden einzelnen Besucher und konnten stolz auf ihr Engagement sein. Der gesamte Erlös kommt der Kinder- und Jugendtheatergruppe vom W*ORT zugute. bvs