Zweimal testet VEU Feldkirch den Ernstfall

Zwei Heimspiele für die Montfortstädter in 48 Stunden gegen starke Klubs

Den zweiten Test der Woche absolviert die VEU am Freitag daheim gegen den HC Ajoie. Der Eishockeyclub aus dem schweizerischen Kanton Jura ist einer der Topadressen in der Suisse League, erreichte in der vergangenen Meisterschaft den zweiten Rang im Grunddurchgang. und stellte die Topscorer der Liga.