Zweimal im Rückstand, aber VEU Feldkirch siegt in Kitz

Erst drei Minuten vor dem Schlusspfiff fixiert die Lampert-Truppe den Erfolg in Tirol

AHL, EC Kitzbühel - VEU Feldkirch 2:3 (1:0, 1:1, 0:2); Torfolge: 7:52 1:0 Ranftl, 27:36 1:1 Martin Mairitsch, 34:45 2:1 (PP) P. Wernerson, 41:02 2:2 Jakob Stukel, 57:12 2:3 (PP) Dylan Stanley; Ein hartes Stück Arbeit für die VEU Feldkirch in Kitzbühel, ehe die erwartungsgemäßen drei Punkte auf dem Konto verbucht wurden. Gegen den Nachzügler tat sich die ersatzgeschwächte VEU Feldkirch sehr lange schwer. Das Wichtigste waren aber die drei Zähler. Am Mittwoch folgt das Rückspiel in Feldkirch - live auf VOL.AT