Zweimal gegen HC Meran verloren, nun soll es klappen

Die VEU Feldkirch will das elfte Meisterschaftsspiel in Folge gewinnen.

Die Südtiroler waren im Grunddurchgang um einen Platz besser platziert wie die Feldkircher und haben dadurch einen Bonuspunkt mit in die Qualifikation für die Pre Play Offs genommen. Die ersten beiden Spiele haben die Italiener im eigenen Stadion bestritten, mussten sich aber in beiden Begegnungen dem Gegner geschlagen geben.

Gegen die VEU haben die Adler im Grunddurchgang aber beide Aufeinandertreffen für sich entschieden. Das Heimspiel verloren die Feldkircher in der Overtime. Matchwinner für die Adler war die erste Linie mit den beiden Ahlsrömzwillingen, die sich für alle Treffer verantwortlich zeigte. Auswärts führten die Feldkircher bis 13 Minuten vor dem Ende mit 2:0, gaben in der Schlussphase das Spiel aber noch aus der Hand. Die VEU Cracks haben also etwas gut zu machen gegen die Adler. Ein voller Erfolg würde bedeuten das die Feldkircher den dritten Tabellenplatz verteidigen und den Vorsprung gegenüber dem direkten Gegner ausbauen könnten.