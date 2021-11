Zweimal geführt, aber die VEU Feldkirch verliert

Zum siebenten Mal in Folge unterlag die Lampert-Truppe einem Gegner in der AHL.

Zwei Punkte hinter dem EHC rangiert in der AHL-Tabelle der EK Die Zeller Eisbären. Die Salzburger machten bei der BEMER VEU Feldkirch zweimal einen Ein-Tore-Rückstand wett und setzten sich am Ende mit 4:2 durch. Damit revanchierten sich die „Eisbären“ für die Overtime-Niederlage zu Saisonbeginn. Für die Vorarlberger war es die siebente Niederlage in Folge. Zwei Mal ging die VEU in Führung, zweimal glichen die Gäste im Powerplay aus. Ein Überzahlspiel brachte Zell am See dann in der 58. Minute auch die erstmalige Führung – Jürgen Tschernutter netzte ein. Mit einem Empty-Netter von Philipp Kreuzer krönte der Liga-Rückkehrer sein Comeback und machte den zehnte Saisonsieg fest.