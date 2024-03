Zweiklassenmedizin in Vorarlberg - Mythos oder Realität? Ihre Meinung ist gefragt!

Debatte um Zweiklassenmedizin: Während im niedergelassenen Bereich Unterschiede zwischen Kassen- und Wahlarztpraxen existieren, verspricht die Krankenhausbetriebsgesellschaft Gleichbehandlung für alle..

Gibt es eine Zweiklassenmedizin in Vorarlberg? Trotz eines der teuersten Gesundheitssysteme weltweit und einer hohen Ärztedichte in Österreich, zeigt der Fall von Kurt Bereuters Sohn, wie Unterschiede in der Behandlung und Zugänglichkeit von medizinischen Leistungen nicht nur im niedergelassenen Bereich, sondern auch in öffentlichen Krankenhäusern sichtbar werden. Das berichtete Bereuter in einem persönlichen Bericht in der "Neue am Sonntag" und auf V+.