„Zweigstelle“ des Ringsportvereins Götzis nun auch in Koblach

24 Kinder, begleitet von zumindest eines Elternteils, trafen sich im Kindergarten Ried unter der Anwesenheit von Hausherr und Bürgermeister Gerd Hölzl zum Start der neu installierten Koblacher Miniböcklegruppe.

In der Nachbargemeinde Götzis hat der Ringsport eine lange Tradition. In wenigen Jahren feiert der KSV sein 100-jähriges Bestandsjubiläum.

Viele Ringer und Ringerinnen aus Koblach waren, beziehungsweise sind mit dem KSV Götzis verbunden und können auf viele sportliche Erfolge verweisen. Am bekanntesten Mitglieder der Familie Kathan, welche in der Vergangenheit beinahe eine halbe Mannschaft bildeten und zahlreiche Meistertitel beisteuerten. Eugen Kathan hatte über viele Jahre das Amt des Obmannes bekleidet. Die beiden Koblacher Cornelia Demirel und Michael Häusle gehören zudem dem aktuellen Vorstand an.