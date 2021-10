Zwei Verstärkungen für die Bemer VEU Feldkirch

Ein neuer Verteidiger und Stürmer haben die Montfortstädter verpflichtet.

Die BEMER VEU Feldkirch konnte den 21 jährigen Verteidiger Julian Payr verpflichten. Julian ist in Feldkirch groß geworden und fand schon früh den Weg in die benachbarte Schweiz. Nachdem er die Jugendabteilung des HC Davos durchlaufen hatte, waren auch Ambri und zuletzt die Rapperswil-Jona Lakers weitere Stationen in der höchsten schweizerischen Spielklasse. Mit 193 cm und 85 kg bringt der junge Feldkircher Parademaße für einen Verteidiger mit. Er trainiert schon seit einigen Wochen in der Mannschaft von Headcoach Michael Lampert mit und hat nun die Freigabe erhalten für den Kontrakt mit der VEU. Julian wird mit der Rückennummer 23 auflaufen uns sollte im Heimspiel am Samstag sein. Mit dieser Verpflichtung geht man in Feldkirch konsequent den Weg weiter, mit jungen Spielern ein Zukunftsteam aufzubauen und für höhere Aufgaben vorzubereiten.