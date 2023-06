Zwei Verletzte nach Motorradunfall auf B308

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Niederstaufen, nahe der Grenze zu Vorarlberg. Zwei Motorradfahrer wurden verletzt, einer davon schwer.

Am Sonntagmorgen kam es zu einem verhängnisvollen Unfall auf der B308 in Richtung Scheidegg, einer bei Motorradfahrern beliebten Strecke. Zwei Motorradfahrer wurden verletzt, einer davon so schwer, dass er mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der zweite Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt.