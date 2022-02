Zwei Trios mit Rhythmus im Blut

Am Donnerstag gibt es im Spielboden wieder Jazz vom Feinsten.

Dornbirn. Auch kommende Woche gibt es wieder zahlreiche Gründe, für einen Abstecher in den Spielboden. Neben einem spannenden Kinoprogramm, gibt es am Donnerstag mit dem Uli Binetsch Trio & Edi Nulz einen wahren Leckerbissen für alle Jazz-Fans.

Das Trio (Uli Binetsch – Posaune, Muschel, Sounds, Jörgen Welander – E-Bass, Sounds und Urs Röllin – E-Gitarre, Sounds) spielt vornehmlich Kompositionen des deutschen, in Vorarlberg am Jazzseminar Dornbirn unterrichtenden Posaunisten Binetsch, der sich gerne als musikalisches Chamäleon bezeichnet. „Da sind knallharte Funk -Nummern genauso zu hören, wie harmonisch komplexe Modernjazz tunes. Oder Binetsch greift zur Muschel und durch sound-Effekte entsteht wieder eine ganz neue Atmosphäre. Dabei agiert das Trio höchst virtuos und mit unglaublichem Groove “, so Michael Fritz vom Spielboden-Team in Vorfreude. Das Publikum darf sich auf jeden Fall auf drei Individualisten freuen, die sich in ihrer Improvisationslust wieder einmal so richtig austoben wollen.