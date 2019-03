Zwei Tonnen Senf auf der Autobahn

Bei einem Lkw-Auffahrunfall auf der Autobahn 99 in Oberbayern sind zwei Fahrer schwer verletzt worden und rund zwei Tonnen Senf ausgelaufen.

Drei Lastwagen und ein Betonmischer waren nach Polizeiangaben in den Unfall zwischen Ottobrunn und Hohenbrunn auf der Münchner Ostumfahrung am Dienstagnachmittag verwickelt. Zwei Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.