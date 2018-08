Zwei Talente auf Probe, zweiter Heimkehrer zur VEU

Bei der VEU Feldkirch gibt es nach Gregor Pilgram einen weiteren "Heimkehrer" aus der Jugend des HC Davos.

Der 17-jährige Verteidiger Dominik Rauter, der die letzten fünf Saisonen die Nachwuchsschmiede des Schweizer Traditionsclubs durchlaufen hat, stößt ab Ende August zum AHL-Kader der VEU. Bis zum 27. August ist Rauter mit dem Österreichischen Nationalteam bei der U20 Super Challenge in Schweden im Einsatz. Damit setzt die VEU ein weiteres Zeichen, dass in Zukunft stärker auf junge Spieler gebaut werden soll, die entweder in Feldkirch ausgebildet wurden oder die nach einer Ausbildung bei anderen Vereinen zu ihrem Heimatclub zurückkehren.