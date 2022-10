Zwei Siege in nur zwei Minuten fixiert

Zwei Erfolge und ein Remis gab es für die Akademie Vorarlberg im Heimspiel gegen Tirol.

Zwei zu Null-Heimsiege und ein 2:2-Remis erreichten die heimischen Akademie Mannschaften im Westderby. Die Unter-15-Jährigen mit Trainer Helmut Hafner feiern einen klaren 3:0-Erfolg und damit verliert Tirol auch die Tabellenspitze an Salzburg. Der Hohenemser Fabian Ebner (14.) und zwei Treffer des Höchst Kicker Mario Felipe Paduanello (30./32.) in nur zwei Minuten fixieren den „Dreier“ schon vor der Pause. Der Feldkircher Luca Maximilian Wieser (35.) und der Rankweiler Osahenmwenda Amenaghawon (38.) trafen in nur drei Minuten zweimal für die Unter-18-Jährigen zum 2:0-Endstand. Der Lochauer Lukas Rusch und Torgarantie Mauro Hämmerle aus Lauterach schossen für die Unter-16-Jährigen die Tore zum 2:2-Remis. Damit bleiben die Schützlinge von Coach Ahmet Cil Dritter in der Tabelle.TK