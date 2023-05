Zwei Siege für Vorarlberger Sportkegler bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften

Dornbirns Sportkeglerinnen und -kegler zeigten hervorragende Leistungen.

Dornbirn. Während am vergangenen Pfingstwochenende das österreichische Nationalteam der Herren in Varazdin (Kroatien) Sportkegel-Weltmeister wurde und die Damen Vizeweltmeister, richtete der Salzburger Landesverband die ASKÖ-Bundesmeisterschaften aus.

Die Vorarlberger Auswahlmannschaft mit den Damen vom SKC EHG Dornbirn, Maja Nikolic, Chiara Feher, Lena Baumgartner sowie Brigitte Kohler vom ESV Bregenz/Wolfurt war in Unken bei Lofer am Start und gewann mit 2181 Kegeln Gesamtleistung den Bewerb mit 33 Kegeln Vorsprung vor Wien und 95 Kegeln vor Salzburg. Die Vorarlberger Herren spielten in Saalfelden und belegten den siebten Platz. Am Pfingstsonntag wurde noch zusätzlich in Saalfelden der Tandembewerb ausgetragen, bei dem Sabrina Feher und Markus Baumgartner vom SKC EHG-Dornbirn als Sieger hervorgingen.