Zwei Siege, ein 2:2-Remis für die Akademie Vorarlberg

Sieben von neun Punkte gab es in den Heimspielen gegen Klagenfurt.

Einen fast perfekten Frühjahrsstart legte die Akademie Vorarlberg hin. In einem vorgezogenen Meisterschaftsspiel vom 25. Spieltag gab es für die drei Ländle-Auswahlen gegen die Alterskollegen aus Klagenfurt zwei Siege und ein Remis. Die Unter-16-Jährigen und Unter-15-Jährigen konnten durch die Heimerfolge den dritten Tabellenplatz festigen bzw. wieder einnehmen. Für die U-16-Elf mit Trainer Ahmet Cil, ohne den 16fachen Torschützenführenden Mauro Hämmerle aus Lauterach und Jayden Makwaya vom Dornbirner SV gab es trotz einem 0:1-Rückstand einen verdienten 3:1-Erfolge. Yannik Gruber aus Hard, Damjan Cergic aus Altenstadt und Roman Dobler aus Satteins sorgten für die drei Treffer. Damit liegen die U-16-Schützlinge hinter Salzburg und Rapid auf weiter auf Podestkurs. Für die U-16-Truppe war es der fünfte Erfolg in Serie. Die Unter-15-Jährigen sind nun schon neun Meisterschaftsspiele in Folge, davon acht Siege und ein Remis, unbesiegt. Gegen Klagenfurt gab es ein ungefährdeter 3:0-Sieg durch Tore von Fabio Ebner (Hohenems), dem Harder Nemanja Krstovic und dem Austria Lustenau Spieler Bekem Demirkiran. Der Lochauer Erkin Yalcin rettet der Unter-18-Mannschaft mit Trainer Heinz Fuchsbichler dank seinem Doppelpack per Freistoß (82.) und sicher verwandelten Foulelfmeter (95.) in der Schlussphase wenigstens ein 2:2-Remis. Yalcin und Co. sind Achter in der Tabelle.VN-TK