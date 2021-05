Zwei Siege am Rekordtag von Joachim Frick

Indians punkten erneut beim Derby gegen die Cardinals aus Feldkirch.

Dornbirn. Die Indians feierten am vergangenen Wochenende zwei klare Siege gegen die Feldkirch Cardinals (17:0 und 3:0) und untermauerten dadurch ihre Tabellenführung in der Division West. Es waren bereits die Siege zehn und elf in Folge für die Indians gegen die Cardinals.