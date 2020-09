Zwei Saisonsiege zum Auftakt der Aka-Teams

Es hat absolut einen Seltenheitswert! Zum ersten Mal in der langen Geschichte der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft haben zwei der drei Vorarlberger Akademie Mannschaften gegen die Alterskollegen von Austria Wien am gleichen Spieltag gewonnen.

Damit erlebten die heimischen Fußballtalente nicht nur einen erfolgreichen Saisonstart 2020/2021 sondern auch eine Genugtuung gegenüber der finanziell viel besser aufgestellten Großklubs in Österreich.

Eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung während der gesamten 90 Minuten war ausschlaggebend dafür, dass die Unter-16-Mannschaft von Trainer Helmut Hafner die Wiener Veilchen mit 5:1 vom Platz schossen. Der Götzner Dogukan Simanlar erzielte zum Auftakt schon ein Doppelpack, der Feldkircher Luca Wieser, Benjamin Thurnher (FC Lustenau) und der Wolfurter Tamar Crnkic trugen sich noch in die Torschützenliste zum 5:1-Schützenfest ein. Ebenfalls mit vier Toren Differenz behielt die U-15-Elf mit Neocoach Teddy Pawlowski ganz klar die Oberhand. Mit dem Höchster Melih Akbulut, Christopher Olivier (Au), dem Hörbranzer Felix Oberwaditzer und Muhammed Canazlar von Hard gab es bei den jüngsten Talente des Landes gleich vier verschiedene Torschützen. Die U-15 und U-16-Mannschaft Vorarlbergs zeigte in den ersten 90 Minuten viel Effektivität und Qualität. Ohne Punktgewinn startete die U-18-Truppe mit Coach Heinz Fuchsbichler in die Meisterschaft. Der Treffer zum 1:1-Ausgleich von Spielmacher Erkin Yalcin aus Lochau war zuwenig um zumindest einen Zähler ins Trockene zu bringen. Der gute Auftritt der neuformierten Vorarlberger Mannschaft wurde leider nicht belohnt. Die Wiener Austria war einfach effizienter, die Ländle-Talente ließen einige Möglichkeiten liegen.