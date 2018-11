Zwei Remis und eine Niederlage für die AKA-Auswahlen

Dornbirn/Hohenems/Altach. Spannende Partien bekamen die Besucher vergangenen Samstag beim vorletzten Heimspiel in der ÖFB-Jugendliga gegen die Auswahlen von St. Pölten geboten.

Die U 15-Jährigen bestritten ihr Heimspiel im Herrenriedstadion in Hohenems und bescherten den Zuschauern eine äußerst torreiche Partie. Nach einem 2:2 Halbzeitstand drehten die Gäste aus Niederösterreich das Spiel und besiegten die Vorarlberger schließlich klar mit 8:4.

Zwei Punkte für die U16 und U18

Die Teams der U16 und U18 trafen in der Cashpoint Arena Altach auf die Alterskollegen aus St. Pölten und konnten jeweils einen Punkt nach Hause bringen. Die U16 gelang zuerst durch einen Elfmeter in Rückstand, konnte aber bis zum Pausenpfiff aus 1:1 ausgleichen. Auch in der zweiten Halbzeit legten die Niederösterreicher wieder vor, in der 69. Minute besiegelte jedoch ein Eigentor von Sebastian Schwarz das verdiente Unentschieden.

Gut in die Partie startete die AKA U18 von Roman Ellensohn. Nach einigen missglückten Chancen der Ländle-Kicker, waren es dann die Gäste die in der 65. Minute in Führung gingen. Für Erlösung sorgte dann aber Leo Mätzler, der in der 72. Minute nachlegte und das Tor zum 1:1 Endstand schoss.

Am kommenden Samstag (17.11.) stehen dann die letzten Heimspiele in der ÖFB-Jugendliga an.