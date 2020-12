Zwei Rankweiler musizieren in der Vorweihnachtszeit

Josef Loretz und Friedrich Lang spielen auf der Klarinette in Kirchen, Kloster und Kapellen

RANKWEIL. Seit nunmehr fünf Jahren musizieren die beiden Rankweiler Josef Loretz (73) und Friedrich Lang (76) zusammen in der Vorweihnachtszeit in den verschiedensten religiösen Kirchen im Raum Feldkirch und Rankweil. Das Klarinettenduo sorgt in der Messe der Rankweiler St. Peter Kirche, der Messe im Haus Klosterreben in Rankweil, im Landeskrankenhaus Rankweil, im Kapuzinerkloster in Feldkirch sowie in kleineren Kapellen in Dornbirn, beispielsweise am Dornbirner Bödele, mit Liedern aus der Adventszweit für die musikalische Umrahmung. „Wir wollen vorwiegend den älteren Menschen in so schwierigen Zeiten im Alltag eine Freude bereiten. In bester Gesundheit sind wir bestrebt, dieses Unterfangen noch möglichst lange fortzusetzen“, sagt Josef Loretz. Der 73-jährige Unternehmer hat vor 45 Jahren seine Firma Raumaustatter Loretz in Rankweil gegründet und mehr als drei Jahrzehnte seinen eigenen Betrieb geführt. Die Liebe zur Musik ist Loretz bis zum heutigen Tage geblieben: 25 Jahre aktives Mitglied bei der Bürgermusik Rankweil, Mitgründer der Merowinger Bläser und ein Jahrzehnt Zunftmeister der Rankweiler Handwerkerbetriebe sprechen eine deutliche Sprache. Trotz der Pandemie wird Josef Loretz auch heuer am Heiligen Abend vor einigen Häusern im Rankweiler Unterdorf mit seiner Klarinette weihnachtliche Klänge zum Besten geben. Sein musikalischer Partner Friedrich Lang gründete seinen eigenen Betrieb einer Autolackierer-Firma in Dornbirn und war aber auch stets mit der Musik verbunden. Er spielte bei der Hatler Musik, war über mehrere Jahre Kapellmeister in Nenzing und leitete die Jugendkapelle Rankweil. Zweimal pro Woche für mindestens zwei Stunden proben Josef Loretz und Friedrich Lang mit ihrem Instrument um so noch lange in der schönsten Jahreszeit für einwenig Abwechslung zu sorgen. VN-TK