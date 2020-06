Zwei Radlerinnen rasseln in Unterführung zusammen

Zeugenaufruf der Polizei nach Fahrradunfall in Feldkirch Gisingen.

Am Freitagmorgen fuhr ein 17-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Flurgasse in Feldkirch-Gisingen entlang. Bei der Fahrradunterführung fuhr die 17-Jährige in Richtung Kapfstraße, dabei kam ihr eine noch unbekannte Fahrradfahrerin auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Es kam zur Kollision der beiden Radfahrerinnen, wobei beide zu Boden stürzten.